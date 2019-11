Greta Thunberg ha partecipato allo sciopero per il clima del venerdì insieme ai giovani di Los Angeles. Dal palco, Greta ha attaccato chi prende le decisioni, insensibile di fronte a chi soffre e muore a causa dell’emergenza climatica e ambientale. “Noi giovani ne abbiamo avuto abbastanza, noi diciamo basta. E se i nostri genitori non faranno sentire la loro voce per noi, allora lo faremo da soli”, ha detto Greta incitata dal pubblico. Poi ha aggiunto: “Le vecchie generazioni ci stanno deludendo, stanno deludendo le generazioni future. Ma le generazioni future non hanno una voce e non ce l’ha neanche la biosfera quindi saremo noi la voce che si farà sentire per loro”

