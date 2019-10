Le fiamme non danno pace alla California, dove ormai la situazione critica ha fatto scattare lo stato di emergenza. Il governatore Gavin Newsom si impegna a usare “ogni risorsa a disposizione” per combattere gli incendi, per i quali sono state evacuate 200mila persone. Alcuni testimoni riferiscono di una “apocalisse”, di qualcosa “mai visto prima”. I forti venti stanno rendendo difficile gli sforzi dei pompieri, impegnati 24 ore su 24: le fiamme sono infatti contenute solo al 10% e a causa loro 2,7 milioni di abitanti sono al buio, in quello che è il maggiore blackout volontario della storia. Il timore delle autorità è che le fiamme, complici i venti, possano dilagare ulteriormente, spingendosi in aree che non bruciano da decenni e quindi con una vegetazione rigogliosa

