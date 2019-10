Sono ufficialmente ripartiti all’alba di domenica i decolli dall’aeroporto di Milano Linate, dopo i primi arrivi di sabato sera, rendendo nuovamente operative anche le partenze dello scalo. Il primo volo decollato dal city airport, il Lufthansa LH279, ha staccato dalla nuova pista alle 6.30 volando verso Francoforte. A bordo una settantina di passeggeri, imbarcati dalla nuova area gate 1-8, felici di poter di nuovo atterrare e decollare a pochi passi dal centro di Milano. In totale le partenze di oggi sono un centinaio.

Sabato il primo volo è atterrato alle 18. I 64 passeggeri che si trovavano a bordo, in arrivo da Roma Fiumicino, sono stati accolti in aeroporto dal sindaco di Milano Giuseppe Sala e dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli. I due hanno offerto da bere ai passeggeri in arrivo. “Una grande emozione”, racconta Nicola De Cesco, il pilota Alitalia che ha guidato il primo volo verso Linate. “Sono molto felice, questo è anche il mio aeroporto”, afferma Paola De Micheli. “Per noi l’idea di essere puntuali è tutto: abbiamo rispettato i tempi previsti”, così il sindaco di Milano Giuseppe Sala.