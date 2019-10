È stato trovato morto il tassista disperso da lunedì sera a causa del maltempo a Capriata, in provincia di Alessandria, in località Villa Carolina. A dare la notizia sono stati gli uomini del soccorso che lo hanno cercato per ore per tutto l’Alessandrino: il tassista era partito da Genova per portare a Serravalle un cliente, un rappresentante inglese che per lavoro si doveva recare in un golf club. Poi però il taxi ha fatto perdere le sue tracce. Allertati i soccorsi, il cliente è stato trovato poco dopo nella notte aggrappato a un albero, e qualche ora dopo i soccorritori sono riusciti ad individuare anche il corpo senza vita del tassista. Proseguono, invece, senza sosta le ricerche di due anziani dispersi a Mornese, sempre nell’Alessandrino: un uomo di 61 anni e uno di 84 anni, uno dei quali sarebbe uscito a bordo di un mezzo agricolo.

Il maltempo è stato la causa anche dell’incidente avvenuto martedì mattina lungo la provinciale 81 a Strambino, in provincia di Torino, in cui ha perso la vita un pensionato di 81 anni di Vische, Germano Costa. L’uomo, in macchina con la moglie, ha preso il controllo dell’auto che si è ribaltata nei prati vicini. Inutili i soccorsi per l’81enne, morto sul colpo. La donna, di 76 anni, invece, è rimasta ferita e trasportata all’ospedale di Ivrea. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

All’indomani delle forti piogge, si registrano numerosi disagi in tutta la provincia di Alessandria a causa delle frane e degli smottamenti: per precauzione, 130 persone sono state fatte evacuare dai soccorritori dalle loro case. La più colpita, secondo quanto riferito dalla protezione civile, è la zona di Gavi. A Bosio, invece, 700 persone sono rimaste senza acqua e 500 senza elettricità. In tutto sono state evacuate 80 persone a Castelletto d’Orba, 40 a Gavi e 10 a Casalnoceto. A seguito di uno smottamento sulla strada statale 659 sono rimasti isolati alcuni comuni della Valle Formazza, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola: si tratta di Crodo, Premia, Formazza e Baceno. Anche qui il maltempo ha provocato l’interruzione dell’energia elettrica. Intanto, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, in prefettura ad Alessandria, ha chiesto lo stato di emergenza per i danni causati dal maltempo: “Quando conteremo i danni, oltre a far piangere il cuore, non possiamo lasciare soli sindaci e privati, abbiamo bisogno che lo Stato ci sia”.