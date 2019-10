Ha prima trascinato per il collo la suocera, costretta a vivere su una sedia a rotelle, poi ha picchiato la moglie che tentava di riportarlo alla calma. È stato ora denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e percosse l’uomo di 63 anni, genero e marito delle due donne, disoccupato e residente a Poggibonsi in provincia di Siena.

A far scattare le indagini dei militari è stata la querela presentata dalla moglie, un’operaia di 60 anni, che ha raccontato che già dal mese di agosto scorso il 63enne “ha messo in essere reiterate condotte di maltrattamenti e percosse” nei suoi confronti e verso sua madre 89enne. E poi una settimana fa la violenza che ha fatto scattare la denuncia: l’anziana è stata medicata all’ospedale Campostaggia e poi è stata affidata ai servizi sociali. La 60enne, invece, è stata visitata al pronto soccorso di Siena e poi inserita nel percorso di Codice Rosa dedicato a chi subisce violenza. La donna è ora ospite da un’amica.