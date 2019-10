“Vogliono introdurre il carcere per chi evade oltre i 50mila, chiunque può essere preso con questa formula è un attacco ai diritti di libertà”. Dal palco del congresso #ideeitalia di Milano, il fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi ha attaccato la proposta del governo di aumentare le pene per i grandi evasori fiscali: “Allo spendi e tassa della sinistra si è aggiunto il tassa e ammanetta dei Cinque Stelle. Siamo di fronte a un pericolo ancora maggiore rispetto al 1994″, ha aggiunto. Alla convention di Forza Italia tutti contrari ad aumentare le pene: “Puttanata, pazzia”. Gelmini: “Fare cassa così non funziona”

