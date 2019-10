L'Osservatorio siriano per i diritti umani dà conto delle vittime dei bombardamenti di Ankara e smentisce le dichiarazioni del governo Erdogan, secondo cui Ras al-Ain, roccaforte dell’alleanza curdo-araba, sarebbe stata conquistata dalla Turchia. Pentagono avverte: eviti azioni che possano tradursi in una azione di difesa americana

Le notizie che arrivano dal nord della Siria parlano di combattimenti violenti e di almeno 10 civili sono stati uccisi stamane nei bombardamenti di Ankara. Le informazioni arrivano dall’Osservatorio siriano per i diritti umani che precisa che la città di Ras al-Ain, principale obiettivo dell’offensiva turca, non è stata completamente conquistata dai militari di Erdogan. Il ministero della Difesa turco aveva però annunciato il contrario e rivendicato “il controllo della zona residenziale” della città, roccaforte dell’alleanza curdo-araba delle Forze democratiche della Siria (Fds). La località si trova nel governatorato siriano di Hasakah, al confine tra Siria e Turchia. Sarebbero ormai quasi 200mila gli sfollati nel nordest della Siria, dove da quattro giorni vanno avanti le operazioni militari della Turchia e dei ribelli siriani alleati. E secondo le autorità curde gli sfollati sono più di 191mila, mentre ieri le Nazioni Unite parlavano di circa 100mila persone costrette ad abbandonare le proprie case dall’inizio dell’offensiva.

Mentre prosegue il conflitto, il Pentagono commenta l’attacco messo a segno dalle forze turche impegnate nell’offensiva contro i curdi nel nord della Siria, che hanno bombardato “per sbaglio” uomini delle forze speciali americane presenti nell’area. “Erdogan sapeva che in quell’area c’erano truppe americane“, ha fatto sapere Brook Dewalt, un portavoce della Difesa americana. Fortunatamente, ha sottolineato ancora il Pentagono, nessun soldato è rimasto ferito ma la postazione è stata comunque evacuata temporaneamente per motivi di sicurezza. “L’esplosione è avvenuta a poche centinaia di metri da un sito all’esterno della zona del ‘meccanismo di sicurezza’, in un’area in cui i turchi sapevano della presenza delle forze americane“, ha sottolineato Dewalt, mettendo poi in guardia la Turchia dall’evitare azioni che possano tradursi in una immediata azione di difesa americana. Il Pentagono ha poi aggiunto di continuare ad essere contrario “all’avanzata militare della Turchia in Siria e soprattutto si oppongono alle operazioni turche al di fuori della zona del ‘meccanismo di sicurezza’”, ha concluso il Pentagono. A essere colpita è stata una compagnia formata da 50 a 100 uomini. I soldati stavano operando sulla collina di Mashtenour, nella città di Kobane, e sono stati raggiunti da colpi di artiglieria sparati dalle postazioni turche.

La notizia dell’attacco è arrivata nel quarto giorno di operazioni della Turchia nel nord della Siria, dove mercoledì è scattata la terza offensiva turca dal 2016. Il ministero della Difesa di Ankara ha chiarito che i militari turchi non hanno aperto il fuoco contro le truppe americane e ha precisato che “il fuoco è cessato a seguito della questione che ci è stata segnalata dagli Usa“. Ankara ha confermato un intervento dei suoi soldati in risposta a un attacco contro un suo avamposto militare a sud della città turca di Suruc, precisando che sono 415 i “terroristi neutralizzati” dall’inizio dell’”operazione fonte di pace”. Si tratta, secondo il ministero, di miliziani delle Ypg, le Unità di protezione del popolo curdo che Ankara considera al pari dei gruppi terroristici. Nello stesso attacco, tre civili sono morti nel sudest della Turchia a causa dei colpi di mortaio lanciati dalla Siria: a sparare, sostengono fonti turche, sono stati proprio i miliziani delle Ypg. Intanto oggi è in programma una riunione di emergenza dei ministri degli Esteri della Lega Araba al Cairo per discutere la situazione. Una nota dell’organizzazione panaraba descrive l’intervento turco in Siria come un’”aggressione”, a richiedere la riunione è stato l’Egitto.