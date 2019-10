Il volo decollato da Manchester e diretto a Tenerife è stato costretto a un atterraggio d’emergenza per consentire lo sbarco di sette uomini che si sono resi responsabili di una rissa a bordo. I due gruppi si sono affrontati, a quanto pare, dopo che uno di loro ha sputato in faccia ad una donna. Sono volate parole grosse, poi sono iniziati i pugni. Da lì la situazione è degenerata, a nulla è valso il tentativo di isolare l’uomo più turbolento della combriccola. Il volo è stato costretto a uno scalo fuori programma in P0rtogallo, dove sono stati fatti sbarcare sette uomini, presi in carico dalle autorità dello scalo.

