“Noi il taglio del cuneo fiscale lo vogliamo, ma le cifre messe sul tavolo ancora non sono sufficienti, vanno aumentate. Numeri non ne diamo, ma vogliamo raggiungere risultati concreti”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dopo l’incontro a Palazzo Chigi, chiedendo che non riguardi “solo i lavoratori fino ai 26mila euro” e coinvolga anche i pensionati. Landini ha ricordato l’assemblea dei delegati di Cgil, Cisl e Uil mercoledì ad Assago (Milano) “saranno circa 10mila, con loro valuteremo quello che succede. Oggi si è fatto un passo nella direzione giusta, ma servono risposte”. Landini ha ribadito la necessità di una “vera lotta all’evasione fiscale, perché non può essere solo un annuncio, mentre serve un confronto vero che affronti tutto ciò che deve essere messo in campo”

