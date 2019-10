Si ribalta la gru che stava manovrando per un’operazione di carico di un tir e muore. È quando è successo a un operaio di 56 anni all’interno dello stabilimento Cemental a Genola, in provincia di Cuneo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118, ma i soccorsi sono stati inutili.

Solo tre giorni fa, altri due operai hanno perso la vita sul posto di lavoro. A San Mauro Marchesato, nel Crotonese, un uomo di 48 anni è morto precipitando per 15 metri da un edificio che stava ristrutturando. L’operaio è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Nello stesso giorno, un operaio di 57 anni a Val Brembilla, in provincia di Bergamo, è caduta tre metri di altezza da un’impalcatura di un’azienda agricola.