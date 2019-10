È il giorno del suo 83esimo compleanno, e Silvio Berlusconi non perde il “vizio”: all’elegante tavolata di villa Gernetto, a Lesmo (in provincia di Monza-Brianza), il leader di Forza Italia intrattiene i commensali (tra cui la fidanzata Francesca Pascale, Guido Grassi Damiani e Thomas Arena) con una delle sue barzellette. Questa volta il protagonista è “il membro dell’asino”, come racconta l’ex presidente del Consiglio, che tira in ballo anche l’Università di California. Alla fine, tante (forzate) risate.

