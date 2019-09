Già due giorni fa un terremoto di magnitudo 4.7 aveva colpito il Bosforo. Al momento non risultano vittime. L'unico danno rilevante, la caduta della punta di un minareto in una moschea di Avcilar, sulla sponda europea della capitale

Una scossa di magnitudo 5.7, pochi minuti dopo un’altra. Dopo il terremoto che nei giorni scorsi ha colpito l’Albania causando danni e feriti, a tremare questa volta è la Turchia e la sua capitale Istanbul. Secondo il sito del quotidiano Sabah, la prima scossa è stata avvertita alle attorno alle 13 (ora italiana e 14 ora locale), con un epicentro a 7 km di profondità nel mar di Marmara al largo di Silivri. Poi la seconda, sempre nella capitale, questa volta di magnitudo 4.1. Al momento non risultano vittime, solo 8 feriti lievi. L’unico danno rilevante registrato finora è la caduta della punta di un minareto in una moschea di Avcilar, sulla sponda europea della metropoli sul Bosforo. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando con i giornalisti appena rientrato in patria da New York dall’Assemblea generale dell’Onu.

Due giorni fa già un terremoto di magnitudo 4.7 aveva colpito il Bosforo e, anche in questo caso, non aveva provocato vittime o danni. Per precauzione l’autorità locale ha ordinato la chiusura nella capitale della scuole di primo e secondo grado. A monitorare la situazione dal centro di coordinamento della protezione civile locale c’è anche il sindaco di Istambul Ekrem Imamoglu, così come l’Unità di crisi della Farnesina insieme al Consolato d’Italia a Istanbul.