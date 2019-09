I primi via libera da Veneto e Sardegna, adesso toccherà a Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Liguria. Calderoli: "Lunedì depositiamo il quesito in Corte di Cassazione, così gli italiani potranno votare già in primavera". La protesta delle opposizioni: "Consigli regionali trasformati nella succursale di via Bellerio, ma la Corte costituzionale lo dichiarerà inammissibile. Il vero scopo della Lega è gridare al colpo di Stato"

Il Veneto e la Sardegna hanno già dato il via libera, nel giro di qualche ora toccherà alla Lombardia, giovedì voterà la Liguria e sono in moto anche Piemonte e Friuli Venezia Giulia. La proposta referendaria per l’abrogazione parziale della legge elettorale passa attraverso i consigli regionali guidati dal centrodestra tra voti favorevoli, qualche inciampo e le proteste delle opposizioni. È l’arma “imposta” da Matteo Salvini alle Regioni in cui la Lega è nella maggioranza o guida la Giunta per provare a frenare, almeno sotto il profilo politico, la volontà di M5s e Pd di impostare una riforma su un modello proporzionale.

Quanto la mossa sia efficace o più banalmente “pura propaganda”, come l’hanno bollata le minoranze nei consigli regionali, è tutto da capire. L’idea leghista – sulla quale man mano sta convergendo anche Forza Italia – è l’approvazione della richiesta del referendum per abrogare la quota di proporzionale esistente della legge elettorale nazionale, anche se Forza Italia spinge per una riduzione a fronte di un appoggio all’idea del Carroccio. Con il voto favorevole di cinque Regioni – la Lega è in maggioranza in 6 – è possibile indire la consultazione popolare. Perché il referendum abrogativo si tenga nel 2020 è necessario che i 5 ok arrivino entro il 30 settembre, data ultima per depositare il testo in Corte di Cassazione. Una corsa contro il tempo che Roberto Calderoli si dice certo di vincere: “Lunedì mattina andremo a depositare il quesito referendario, in questo modo sarà possibile far esprimere gli italiani già in primavera”. L’ultima volta che gli italiani sono stati chiamati a scegliere, era il 1993, votarono proprio a favore di una legge di impianto maggioritario, da cui nacque poi il Mattarellum. Leggi Anche Taglio parlamentari, il ddl alla Camera il 7 ottobre. Il dem Delrio: “Siamo di parola. Ora contrappesi e riforma legge elettorale”

Il Veneto e la Sardegna hanno già detto sì: mercoledì mattina la proposta è passata con 28 voti favorevoli (ne bastavano 26), 7 contrari e 3 astenuti di fronte alla guinta di Luca Zaia e con 37 voti a favore e 21 contrari sull’isola. Il consiglio lombardo è riunito in via straordinaria e tira dritto come un treno, nonostante le proteste dell’opposizione. Il consigliere del Pd, Filippo Bussolati, si è presentato in Aula indossando una felpa verde con la scritta Padania is Not Italy, vecchio slogan leghista. Al di là del folkore, sia i dem che i Cinque Stelle hanno presentate due pregiudiziali di costituzionalità, controfirmandole a vicenda. Una volta messe ai voti e respinte, le opposizioni hanno lasciato Palazzo Pirelli mostrando cartelli con su scritto: “Il Consiglio regionale non è via Bellerio”, strada dove ha sede il Carroccio.

Per Michele Usuelli, consigliere regionale di +Europa, la richiesta è “pura propaganda” perché “il quesito è inammissibile e verrà respinto” dalla Corte costituzionale. “Il vero scopo della Lega è poter gridare al colpo di Stato quando ciò avverrà”, aggiunge. “Hanno voluto trasformare il Consiglio regionale in una succursale della sede della Lega, negando ogni dibattito e approfondimento su un tema che riguarda la democrazia”, ha commentato il capogruppo Pd, Fabio Pizzul. “Hanno agito sotto diktat di Salvini e questo è francamente intollerabile, se vogliono svilire l’istituzione lo faranno da soli, senza di noi. È una questione di rispetto della Regione e di chi essa rappresenta, non di maggioritario sì o maggioritario no, su cui il Parlamento avrà modo di discutere in modo serio e approfondito nei prossimi mesi”, ha concluso.

La discussione è iniziata anche in Piemonte, dove però la prima seduta non è stata seguita dal governatore forzista Alberto Cirio. Il presidente è stato impegnato in un incontro con i lavoratori dell’ex Embraco, il Pd ha però attaccato: “Evidentemente ha preferito disertare i lavori consiliari causa imbarazzo, visto che è costretto in Piemonte a piegarsi ai diktat leghisti mentre a Roma Forza Italia ha deciso di astenersi sulla proposta di referendum elettorale”. Cirio però tira dritto: “Nessun atto politico, anzi noi abbiamo una chiara volontà di cambiare la legge elettorale perché la gente voti, e chi vince possa governare. Questa è una volontà da sempre di Silvio Berlusconi e di tutto il centrodestra. Quindi piena sintonia sia all’interno del partito che nella coalizione”.

Giovedì toccherà al Consiglio regionale della Liguria e Giovanni Toti dovrà fare i conti con una prima bocciatura dell’idea del Carroccio, a cui il suo movimento Cambiamo fondato dal governatore è assai vicino. Martedì infatti la commissione Affari costituzionali ha detto no alla proposta di referendum abrogativo: la votazione è finita 15 a 15 e la maggioranza dovrà ritrovare i propri equilibri durante la discussione in consiglio.