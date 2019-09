Ospite della kermesse di Atreju, il sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi è tornato sulla polemica sul Festival Incontri e sull’esclusione di Roberto Saviano e Zerocalcare dalla lista degli ospiti (esclusione chiesta dallo stesso Comune). “Sono stato accusato di censura – ha detto il sindaco di Fratelli d’Italia dal palco – solo perché ho chiesto a una tizia di non spendere 700mila euro per fare una carnevalata di sinistra dove era assente il pluralismo. Mi dicono che non voglio Saviano e Zerocalcare. Sì in realtà non li voglio – prosegue – L’Aquila è una città plurale, nobile, aristocratica che non merita questo genere di cose”

