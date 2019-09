Per identificarlo è stato fondamentale l'aiuto della vittima, i racconti di chi l'ha soccorsa e le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in zona

È stato individuato l’uomo che ha tentato di abusare di una giovane donna a Nuoro, nella notte fra il 14 e il 15 settembre. Per identificarlo sono stati determinanti l’aiuto della vittima – una donna di 31 anni – e le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in zona. Ora è indagato per violenza sessuale. La sua identità resta per il momento riservata. Il sostituto procuratore Giorgio Bocciarelli, titolare dell’inchiesta, sta raccogliendo tutti gli elementi utili per dare una svolta definitiva al caso.

La vittima è stata aggredita mentre dormiva nella sua auto in piazza Su Connottu, dove era andata a riposarsi durante la “Notte bianca”, una serata di festa che prevede l’apertura serale dei negozi della città. Agli inquirenti ha raccontato che l’uomo le avrebbe messo una mano sul collo e con l’altra avrebbe cercato di strapparle i vestiti provocandole ferite ed ematomi, riscontrati dal personale sanitario dell’ospedale San Francesco, dove è stata portata di seguito all’aggressione. Lo stupro è fallito per la reazione della ragazza, che è riuscita a divincolarsi e a uscire dall’auto.

Durante la colluttazione all’interno della vettura era rimasto ferito in modo lieve anche l’aggressore, che era poi scappato a piedi tra le vie del centro storico. Per la sua identificazione è stato decisivo anche il racconto delle persone corse in aiuto della giovane.