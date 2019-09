Nella sua prima apparizione pubblica da ministro, il Dem ha voluto garantire discontinuità rispetto al vecchio esecutivo e un riavvicinamento alle istituzioni europee. Primo obiettivo: un Green New Deal, convincendo Bruxelles a scorporare gli investimenti in materia ambientale dal calcolo del deficit

Gli scontri con l’Europa sono finiti. Il nuovo ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, lo ha detto in un’intervista a Repubblica e lo ha ribadito arrivando all’Eurogruppo di Helsinki, suo primo impegno pubblico da quando è diventato membro del nuovo esecutivo. Nella mente del politico Dem inizia una stagione di confronto, accordi e riforme, senza i toni esasperati che hanno contraddistinto gli ultimi 14 mesi di governo gialloverde: “Gli scontri continui con l’Europa, i proclami sui social e le assenze ai tavoli negoziali sono finiti – ha detto – Si apre una fase nuova in Italia e in Europa e noi intendiamo esserne protagonisti“. E anche il nuovo vicepresidente esecutivo per le Politiche economiche europee, l’uomo più temuto dai sovranisti nostrani, Valdis Dombrovskis, ha manifestato interesse per le proposte dell’Italia: “Oggi avrò un bilaterale con Gualtieri – ha detto entrando all’incontro -, lo conosco bene da molti anni, abbiamo lavorato insieme quando era presidente della commissione Econ. Ascolterò quali sono le sue intenzioni per il bilancio 2020, mi piacerebbe sentire quali sono i suoi piani ma anche la sua agenda politica più ampia”.

“Il rapporto ambiguo e conflittuale della Lega con l’Europa ci è costato carissimo per i miliardi bruciati in termini di interessi sul debito, minore fiducia e minori investimenti, ma anche per una riduzione del peso politico dell’Italia a Bruxelles – ha continuato il ministro da Helsinki – Credibilità, coerenza e fiducia non solo possono darci un grande dividendo in risparmi sul pagamento degli interessi, ma sono anche decisive se si vuole incidere sulle grandi scelte europee”. Con questo Governo, ha poi continuato, “l’Italia torna ad essere protagonista in Europa, riprende il ruolo che le spetta come Paese fondatore che ha delle idee, imposta la sua visione dell’Ue come percorso per migliorare, cambiare, renderla più adatta ad affrontare le sfide del nostro mondo. Oggi presenteremo il programma di governo come illustrato dal presidente Conte in Parlamento”.

E uno dei punti su cui il nuovo esecutivo ha intenzione di andare avanti fin da subito è quello di un Green New Deal, convincendo l’Europa a scorporare gli investimenti italiani in materia ambientale dal calcolo del deficit: “Sosteniamo l’idea di un Green New Deal presente nel programma del governo e della Commissione fondato su un piano straordinario di investimenti pubblici e privati. In questo quadro – afferma Gualteri – sarebbe opportuno che la quota di finanziamenti nazionali ricevesse un trattamento diverso da quello attuale e venisse scorporata dal calcolo del deficit strutturale”.

La manovra 2020 e lo scorporo dal deficit degli investimenti verdi, comunque, “sono due questioni diverse – puntualizza – Una è la discussione della manovra e uno è il più grande processo di riforma, approfondimento, completamento dell’Unione monetaria che naturalmente ha tempi diversi, quindi sono due piani diversi”. E sulle altre riforme economiche: “La flat tax è archiviata, mentre Quota 100 andrà a esaurimento”.

Anche il presidente dell’Eurogruppo, Mario Centeno, ha accolto positivamente il nuovo corso italiano: “Crediamo che l’Italia abbia rispettato sempre le regole di bilancio – ha detto – e speriamo che continui, c’è l’impegno del nuovo governo, che è pro-europeo, quindi non vediamo alcun problema su questo”.

A margine del meeting, il ministro italiano ha avuto un bilaterale con l’omologo francese, Bruno Le Maire. Un incontro, riferiscono fonti del Mef, “molto costruttivo. Entrambi condividono l’impegno a riportare al più presto l’Europa su un percorso di crescita puntando sugli investimenti”.