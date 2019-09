Alla fine dei conti, tutto si condensa in un concetto: tentare di controllare i sistemi complessi, comprenderli e utilizzarli per fare previsioni. Il cervello gli ecosistemi, il clima, i sistemi sociali sono tutti esempi di complessità. È possibile ridurli in schemi, rintracciare elementi predicibili, riordinare anche il disordine? Sì. “Se possiamo prevedere i gusti e […]