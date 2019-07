“A me e a molti altri non è stato permesso intervenire in Assemblea. Ed è strano, perché io sono arrivato presto, tra i primi, e mi sono prenotato subito. Chi ha potuto parlare, cosa ha fatto? Ha mandato un messaggio a qualcuno prima?”. Dario Corallo, militante del Pd, ha denunciato con un video su Facebook ciò che è successo ad alcuni iscritti del partito durante l’Assemblea, organizzata ieri a Roma. Corallo, in passato, si era espresso in modo molto critico contro la dirigenza.

“Tutti hanno denunciato le correnti. Ma la verità è che chi lo ha fatto è egli stesso un capocorrente. Basta con questa farsa”, ha aggiunto Corallo. Il riferimento è al segretario, Nicola Zingaretti, che ha parlato di una “rivoluzione, altrimenti così non si può andare avanti”. Le stesse parole sono state ripetute da altri esponenti del Partito democratico, intervenuti sul palco, come Gianni Cuperlo e Anna Ascari.