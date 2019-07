Silvana Saguto, ex presidente della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, è stata assolta perché il fatto non sussiste dall’accusa di abuso d’ufficio. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Caltanissetta presieduta da Francesco D’Arrigo. Il pm per l’imputata aveva chiesto la condanna ad un anno e quattro mesi. In questo processo il magistrato era accusata di avere nominato un coadiutore giudiziario in aggiunta ad un amministratore giudiziario nella gestione del complesso Torre Artale di Trabia. A sostenere la difesa del magistrato sono stati gli avvocati Ninni e Giuseppe Reina. “Siamo soddisfatti – ha dichiarato il secondo -. È il primo riconoscimento alla legittimità dell’operato della dottoressa Saguto”.

Saguto è imputata a Caltanissetta per la gestione dei beni confiscati alla mafia e le nomine di amministratori giudiziari per diversi reati che vanno dalla corruzione al falso, dall’abuso d’ufficio alla truffa aggravata. Nota per il suo temperamento irruento e per i modi bruschi, capace di sonore lavate di capo pure a boss come Totò Riina, l’ex giudice, radiata a tempo di record dal Consiglio superiore della magistratura dopo la notizia dell’inchiesta a suo carico, avrebbe gestito come fosse cosa sua la sezione simbolo della lotta ai clan. Secondo l’accusa avrebbe favorito anche familiari e amici, creando un vero e proprio cerchio magico mantenuto dalla “robba” sottratta ai boss di Cosa nostra.

Incassata l’assoluzione, la Saguto cita Giovanni Falcone: “Sono contenta perché la giustizia allora esiste e i giudici continuano a guardarsi le carte come ho sempre fatto io. Ma oggi dico che aveva ragione Falcone quando sosteneva la separazione delle carriere. Allora non lo avevo capito, oggi sì”.