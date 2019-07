Durante il Question Time in Senato, le risposte del ministro ai Trasporti, Danilo Toninelli, su Tav e la revoca delle concessioni ad Autostrade per l’Italia poste da Adolfo Urso di Fratelli d’Italia e Massimo Ferro di Forza Italia provocano reazioni stizzite degli interroganti. “Il suo è il Ministero contro le infrastrutture. Lo lasci”. “Vi piacerebbe” si lascia sfuggire Toninelli, che aveva appena terminato il suo intervento. “Lei non risponde mai, torni a fare l’assicuratore” è la replica.