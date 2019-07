Un “classico” selfie in costume, con occhiali da sole e cappellino. Questa la foto postata da Laura Chiatti sul suo profilo Instagram, con una semplice didascalia: “Sole non ti temo“. Peccato che a colpire i suoi follower non sia stata solo la bellezza dell’attrice ma un dettaglio, ovvero le ascelle non perfettamente depilate. “Perché non ti depili?” , scrive qualcuno. “Finalmente una non schiava dei peli”, ribatte un altro utente. “Non ho parole. Ma che cavolate sparate… è depilata e si vede!!! Ha solo mezzo millimetro di ricrescita, forse nemmeno… come ogni persona normale su questa terra!!!”, cerca di chiudere la conversazione un follower. E la Chiatti? Ha liquidato tutto con un secco: “Sono una liberale francese”. Quella dei peli sotto le ascelle e in altre parti in cui le donne sono solite toglierli è una cosa della quale su molti giornali femminili si discute da un pezzo. Il motivo? Sono tante le star che hanno lasciato crescere i loro peli e li hanno mostrati pubblicamente, da Miley Cirus alla figlia di Madonna fino alla top model Cara Delevigne.

