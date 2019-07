Se è vero che la moglie di Paolo Bonolis ha sempre reagito con ironia ai vari attacchi degli haters per via del "suo modo di ostentare il lusso", stavolta Sonia ha reagito diversamente. In mezzo, infatti, c'è sua figlia che, secondo quanto dichiarato dalla stessa Bruganelli in un'intervista a Gente, "appena nata venne sottoposta a un intervento al cuore. Il post operatorio fu problematico e la portò ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita"

“Questo è il signor…. che dice che mia figlia silvia di 16 anni è INQUIETANTE. A me sembra che se esiste la parola INQUIETANTE è per poter descrivere LUI e questa foto“. Parole di Sonia Bruganelli che stavolta ‘non ha scherzato affatto’ e ha pubblicato nome, cognome e foto profilo di un hater che aveva messo in mezzo sua figlia.

Perché se è vero che la moglie di Paolo Bonolis ha sempre reagito con ironia ai vari attacchi degli haters per via del “suo modo di ostentare il lusso”, stavolta Sonia ha reagito diversamente. In mezzo, infatti, c’è sua figlia che, secondo quanto dichiarato dalla stessa Bruganelli in un’intervista a Gente, “appena nata venne sottoposta a un intervento al cuore. Il post operatorio fu problematico e la portò ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita”. Un percorso che ancora oggi continua tra vari specialisti. E mamma Sonia ha difeso sua figlia con il risultato che il commentatore si è scusato: “Buongiorno Sonia per quello che può valere ti pongo le mie più sentite scuse. Ma ti prego di credermi che il mio intento non era assolutamente offensivo o denigratorio . Ad ogni modo, sono inquieto e rattristato per lo spiacevole episodio”. E la moglie di Bonolis ha risposto: “Apprezzo le tue scuse, quando ci si mette la faccia le cose sono un po’ diverse”. Una lezione, che probabilmente servirà ai tanti haters della Bruganelli per il futuro.