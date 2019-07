“L’asse con Visegrad non ci sta portando a nulla, questa è la realtà. Credo che un punto così basso in termini di credibilità e reputazione internazionale dell’Italia non ci sia mai stato recentemente”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando a margine del Consiglio metropolitano la posizione dell’Italia in Europa nella partita delle nomine dei vertici dell’Unione europea.