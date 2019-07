“Il pericolo maggiore alla sicurezza pubblica più che dai barconi che partono dalla Libia proviene dagli sbarchi fantasmi che arrivano dalla Tunisia“. Così il procurate di Agrigento, Luigi Patronaggio, nel corso dell’audizione in Commissione Affari costituzionali su decreto sicurezza. “Gli sbarchi fantasmi sono un vero pericolo perché chi arriva così vuole sottrarsi all’identificazione” che invece nei casi dei barconi provenienti dalla Libia è inevitabile e i controlli in quei casi “sono efficaci e effettivi“. “Alcuni terroristi che hanno compiuto azioni in Paesi europei – ha sottolineato Patronaggio rafforzando questa preoccupazione – sono arrivati in Europa passando proprio attraverso la porta Sicilia”