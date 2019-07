I dipendenti sono stati fatti uscire dagli uffici per motivi di sicurezza, dopo che è stata rilevata nella corrispondenza la sostanza classificata come arma chimica. Due persone sono sotto osservazione, ma al momento non hanno alcun sintomo

Quattro magazzini postali del quartier generale di Facebook, a Menlo Park in California, sono stati evacuati il primo luglio dopo il ritrovamento di una sostanza sospetta in un pacco recapitato alla società. Il pacco è risultato positivo ai test per il Sarin, un gas con possibili effetti letali classificato come arma chimica di distruzione di massa. Due persone potrebbero essere esposte alla sostanza e sono sotto osservazione, ma al momento non hanno manifestato alcun sintomo. Sono in corso indagini da parte dell’Fbi.

Un portavoce di Facebook, secondo quanto riporta il Telegraph, ha dichiarato: “Un pacco consegnato a una delle nostre sale di posta è stato ritenuto sospetto: abbiamo evacuato quattro edifici e stiamo conducendo un’indagine approfondita in coordinamento con le autorità locali. Le autorità non hanno ancora identificato la sostanza trovata. La sicurezza dei nostri dipendenti è la nostra massima priorità e condivideremo informazioni aggiuntive quando saranno disponibili”.