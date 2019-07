A Roseto Valforte e nella vicina Alberona, in provincia di Foggia, mancano da giovedì scorso connessione alla Rete e linea telefonica. La sindaca lancia l'allarme dopo essersi allontanata di diversi chilometri per trovare un punto in cui fosse possibile connettersi: "Spero solo non ci siano problemi seri di salute per qualche cittadino perché allora tutto ciò sfocerebbe in un mancato soccorso"

Senza linea telefonica né internet da quattro giorni. È considerato uno dei ‘Borghi più belli d’Italia’, oltretutto virtuoso per la percentuale di raccolta differenziata, ma dallo scorso giovedì Roseto Valfortore, un comune della provincia di Foggia con poco più di 1000 abitanti, non ha alcun modo di comunicare con l’esterno. Il tutto sembra causato da un black out elettrico che ha colpito anche Alberona, un altro comune a 10 chilometri da Roseto, che da quattro giorni è senza comunicazioni telefoniche e Adsl.

La situazione di disagio – e anche di pericolo – è stata denunciata dal sindaco di Roseto, Lucilla Parisi, che per lanciare la richiesta di allarme è dovuta andare a parecchi chilometri dal paese per trovare un punto dal quale fosse possibile connettersi. “Ci hanno abbandonato da giovedì scorso senza internet e senza la possibilità di telefonare – spiega all’Ansa – E questo mette a rischio centinaia di persone, tanti gli anziani nel nostro piccolo comune, che nel bisogno non possono chiedere aiuto”.

“Considerato che la tecnologia, oggi, è lavoro, studio, salute, economia, apertura al mondo – insiste il sindaco – i nostri comuni stanno vivendo un drammatico disagio con ricadute in materia di servizi mancati e riflessi economici gravi per un territorio già penalizzato”. La sindaca ha aggiunto: “Spero solo non ci siano problemi seri di salute per qualche cittadino perché allora tutto ciò sfocerebbe in un mancato soccorso”.