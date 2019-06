Il test l’ha fatto anche Massimo Mantellini, esperto di tecnologia, la cultura digitale: “Ho voluto provare e in effetti è vero. Se commenti sulla bacheca di Matteo Salvini “49 milioni” il commento viene blacklistato. Il massimo tecnologico che possa organizzare la famosa bestia”. Il riferimento è ai 49 milioni dei rimborsi intascati dalla Lega Nord e spariti. Soldi su cui indaga la magistratura e di cui il partito avrebbe usufruito grazie a una truffa ai danni di Camera e Senato.

Ho voluto provare e in effetti è vero. Se commenti sulla bacheca di Matteo Salvini “49 milioni” il commento viene blacklistato. Il massimo tecnologico che possa organizzare la famosa bestia. pic.twitter.com/jWrWVV7CHr — massimo mantellini (@mante) June 29, 2019

Mantellini poi ha provato a veicolare lo stesso messaggio in modo alternativo, arrivando alla conclusione che, ad esempio, “48 + 1 milioni” invece funziona. Così come funziona scrivere “quarantanove milioni” e tutte le altre combinazioni numeriche.

“48 + 1 milioni” invece funziona ;) pic.twitter.com/29Zp27buof — massimo mantellini (@mante) June 29, 2019



Un meccanismo che anche noi a ilfattoquotidiano.it abbiamo verificato. Il sistema della blacklist dei commenti funziona sulla pagina pubblica Facebook di Matteo Salvini, ma non su Twitter o su Instagram che non permettono di selezionare i commenti da bannare in base a parole chiave.