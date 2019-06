“Non mi piace l’idea che la società sia come una giungla, l’idea del prima gli italiani o dell’America first è come quella di Hitler”. Dal palco del teatro del Verme di Milano dove si stanno celebrando i 25 anni di Emergency (qui la diretta dell’evento), il fondatore Gino Strada attacca la Lega e il suo leader Matteo Salvini: “La soluzione è fare piazza pulita di questo coacervo di fascisti e di coglioni di Salvini and company dunque spero che questo perché continuo a credere che gli italiani non siano così coglioni e così fascisti”.