“Speriamo che sia passata la bufera“. Così Matteo Salvini, a margine della sua visita a Fincantieri di Genova, parlando della vicenda Atlantia e delle difficoltà in borsa della holding dei Benetton, dopo le parole di Di Maio che ha parlato di ‘azienda decotta’ che non potrà entrare in Alitalia. Per il ministro dell’Interno “una cosa è chiedere che chi ha sbagliato paghi, un conto è tirare in ballo lavoratori e risparmiatori che non c’entrano nulla”. “Non confondo responsabilità dei vertici con un attacco generalizzato a un’azienda che è una risorsa di questo paese”, conclude Salvini