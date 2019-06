Quello sulla procedura “è un negoziato molto complesso e difficile, non ho mai pensato che ci fosse una strada spianata, anzi mi sono anche meravigliato che a fine anno c’era una particolare sensibilità da parte della pubblica opinione, oggi sembra esserci una valutazione di strada spianata”. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Consiglio Ue. “L’obiettivo è di condurre in porto il negoziato, siamo in una fase in cui vi invito a non isolare singole considerazioni” ha aggiunto