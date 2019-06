Stava raggiungendo un amico in bicicletta quando un auto gli ha sbarrato la strada. Due persone sono scese e hanno iniziato a prenderlo a calci e pugni. La vittima è un migrante di 27 anni, di nazionalità senegalese. L’aggressione è avvenuta a Fertilia, frazione di Alghero, in Sardegna. I carabinieri hanno avviato le indagini per trovare i due uomini e non si esclude il movente razzista.

Il giovane, ospite del centro di prima accoglienza del Vel Marì, stava raggiungendo in bici il centro del borgo turistico. I due aggressori lo hanno intercettato e picchiato, apparentemente senza un motivo. È stato salvato dall’amico che lo ha raggiunto proprio durante il pestaggio. Il ragazzo ha cercato di placare i due uomini che però sono fuggiti solo quando hanno notato che i clienti di un bar vicino erano pronti a intervenire e aggredirli. Sul posto sono poi arrivanti appunto i carabinieri della compagnia di Alghero che hanno accompagnato il 27enne in ospedale e raccolto le testimonianze.