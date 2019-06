“Il problema non sono i minibot, serve fare un piano straordinario di investimenti pubblici e combattere l’evasione fiscale. Altri diversivi rischiano di non servire a nulla. Oggi con l’era digitale puoi controllare tutto, quindi combattere l’evasione fiscale è una questione di volontà politica. La tassa piatta è una presa in giro per chi paga le tasse. Il principio deve essere che chi più ha più contribuisce”. lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a margine dell’incontro con Giuseppe Sala alla festa di Radio Popolare ‘All You Need is Pop