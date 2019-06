“I 5 Stelle, come minimo, dovrebbero chiedere alla Lega di far abbassare la soglia del contante, come richiesto dalla Ue. Hanno giustamente combattuto Renzi quando la portò da 1000 a 3mila euro e adesso dovrebbero riportarla a 1000 euro, dove l’aveva portata Monti, che non è un pericoloso sovversivo”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, durante Otto e Mezzo (La7).

E aggiunge: “Questo governo dovrebbe abbassare le soglie che Renzi e il centrosinistra negli anni ’90 hanno messo per la non punibilità dell’evasione e della frode fiscale. Oggi è lecito, e non è penalmente rilevante, evadere fino a somme ciclopiche. Bisogna riportare nel penale l’evasione fiscale, perché è l’unico modo per spaventare gli evasori. Bisogna dare 6 mesi di tempo agli evasori per mettersi a posto e poi stangarli. Solo così si fa la manovra finanziaria con recupero dell’evasione”.

Travaglio continua: “Ogni anno lo sappiamo: il recupero ordinario dell’evasione ammonta a 15-16-17 miliardi, ma la vera evasione fiscale è almeno 10 volte tanto. Questo è l’unico modo di fare la legge finanziaria senza aumentare le tasse. Il recupero dell’evasione a normativa costante è impossibile”.

E chiosa: “Salvini e Di Maio non lo faranno? Su quello varrebbe la pena far cadere un governo, perché è una questione sostanziale“.