Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, in vista della prosima legge di Bilancio, ha affermato che “è possibile parlare di sforamento del 3% del tetto deficit-Pil. Ma prima facciamo la lotta all’evasione fiscale con il carcere per gli evasori e recuperiamo i miliardi di euro con la spending review”.