“Quella a cui stiamo assistendo in queste ore – dichiara il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, alla chiusura dei lavori dell’assemblea ‘Lavoro, democrazia, antifascismo’ organizzata dalla Camera del Lavoro di Genova – è la dimostrazione plastica della privatizzazione della democrazia”. Il riferimento è alla conferenza stampa indetta ieri dal presidente del Consiglio: “Ma vi pare sensato – prosegue Landini – che anziché discutere in Parlamento con i deputati che sono stati votati dai cittadini, Conte debba convocare una conferenza stampa per provare a risolvere una crisi tra i due contraenti privati di un ‘contratto’ di governo?”

Il segretario della Cgil interviene anche sullo Sblocca cantieri: “Come può Matteo Salvini, che dovrebbe come Ministro dell’Interno far rispettare le leggi, proporne una che fa saltare il codice degli appalti? In un Paese dove la vera emergenza, oltre all’impressionante crescita delle disuguaglianze, è soprattutto la corruzione, che si annida proprio principalmente nel sistema degli appalti, ampiamente infiltrato dalla malavita”.