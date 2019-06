È successo nell'Hotel Palms in McMinn Street, a Darwin. Il 45enne sospettato della sparatoria è stato bloccato dalla polizia mentre stava cercando di fuggire. Diversi i feriti, due dei quali si trovano in ospedale in condizioni comunque stabili

Armato di fucile a pompa, è entrato in un albergo e ha aperto il fuoco su chiunque si trovasse all’interno delle camere. È successo nell’Hotel Palms sulla McMinn Street di Darwin, in Australia. Secondo un primo conto delle vittime, almeno cinque persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite, due dei quali in ospedale in condizioni stabili. L’uomo sospettato della sparatoria, 45 anni, è stato arrestato dalla polizia mentre stava cercando di fuggire.

Secondo alcuni testimoni, il presunto killer è entrato in ogni camera per controllare se ci fosse qualcuno di nome Alex. Nel corso della sua azione ha sparato almeno venti colpi. Alla fine dell’azione, l’uomo è riuscito a rimanere a piede libero per circa un’ora mentre in tutta la città venivano allestiti dei blocchi stradali per cercare di individuarlo e fermarlo. Secondo l’emittente locale Abc, il 45enne era stato recentemente rilasciato dal carcere.