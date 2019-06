E’ la festa di tutti, l’appuntamento in cui si celebrano i valori fondativi della Repubblica, ma la parata del 2 giugno ai Fori imperiali non resta immune dalla polemica politica. “Oggi è la festa di tutti quelli che si trovano sul nostro territorio, è dedicata ai migranti, ai rom, ai sinti, che sono qui ed hanno gli stessi diritti“, ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, parlando con i cronisti prima della parata, dedicata quest’anno al tema dell’inclusione. “La forza della Repubblica – ha aggiunto Fico – è quella di non fare differenze di sesso, razza o opinioni politiche. Sotto la bandiera italiana si ritrovano tutti”.

Scontata, arriva la risposta di Matteo Salvini: “Io dedico la Festa della Repubblica all’Italia e agli Italiani, alle nostre donne e uomini in divisa che, con coraggio e passione, difendono la sicurezza, l’onore e il futuro del nostro Paese e dei nostri figli”, ha scritto il vicepremier e ministro dell’interno su Twitter.

“Non ci devono essere polemiche sterili e strumentali, oggi è la festa di tutti. Nel cielo sventola la bandiera della Repubblica, che significa libertà, democrazia e rispetto di tutte le persone che si trovano sul nostro territorio”, ha aggiunto Fico rispondendo a una domanda sulle polemiche nei confronti del ministro della Difesa Elisabetta Trenta.

Ai Fori imperiali con il Capo dello Stato Sergio Mattarella – che in precedenza ha deposto una corona all’Altare della Patria al passaggio delle Frecce Tricolori e passato in rassegna le truppe schierate alle Terme di Caracalla – erano presenti tutte le alte cariche istituzionali dello Stato: il presidente della Camera Fico e quello del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il premier Giuseppe Conte, il presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi, oltre al presidente uscente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. Per il governo, presenti con il premier i vicepremier Matteo Salvini ministro dell’Interno e Luigi Di Maio del Lavoro e i ministri della Difesa Elisabetta Trenta, degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, dell’Economia Giovanni Tria, della Giustizia Alfonso Bonafede, dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio.

Dinanzi ai rappresentanti delle istituzioni hanno sfilato 3.975 persone in rappresentanza di tutti i corpi dello Stato. Le novità di quest’anno è stata la partecipazione del personale della Riserva selezionata, del personale civile della Difesa e dei veterani. In testa alla parata 300 sindaci con la fascia tricolore.

Prima dell’inizio della parata tra Salvini, Tria e Moavero Milanesi hanno avuto un colloquio durato diversi minuti. Il vicepremier leghista, dopo esser salito sulla tribuna d’onore e aver parlato con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti si è avvicinato ai due ministri “tecnici” che già erano a colloquio, anche con il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. E dopo averli salutati, Salvini ha scambiato alcune battute con Tria: un colloquio, quello tra i due, caratterizzato da una mimica animata e intervallato dai sorrisi del titolare del Mef.

Salvini, mentre la parata è in corso, siede accanto a Moavero. Diversi posti più in là siede invece l’altro vicepremier, Luigi Di Maio, accanto a lui il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Alla domanda se si sia salutato con Salvini il leader del M5S, arrivando alle tribune, si è limitato a rispondere ai cronisti: “buona Festa della Repubblica”.