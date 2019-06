L'annuncio al termine della direzione nazionale del partito. Entro la pausa estiva verrà convocata l’assemblea nazionale per avviare la fase congressuale: "Voglio continuare a dare il mio contributo per la riunificazione delle proposte"

Nicola Fratoianni rassegna le dimissioni da segretario nazionale di Sinistra Italiana. L’annuncio al termine della direzione nazionale del partito: “La campagna elettorale delle elezioni europee de La Sinistra ha prodotto un contributo di idee interessante e profondo. Ha avuto il merito di porre con forza alcuni temi su scala europea: la ridistribuzione della ricchezza, la lotta per l’uguaglianza, i diritti. Dalla campagna elettorale è emersa anche con forza, dal basso, a volte il dispiacere, a volte il fastidio per la frammentazione delle proposte di Sinistra”, ha sottolineato Fratoianni nel suo discorso.

Per l’ormai ex segretario di Si, questo è il “tema vero“. “È una frammentazione a volte davvero inspiegabile – ha proseguito Fratoianni – e prima delle elezioni europee abbiamo provato con ogni sforzo ad aggregare una proposta unitaria che si riconoscesse nella cultura della sinistra ed ecologista europea. Rimane lì il tema, sul campo. E io voglio continuare a dare sul campo il mio contributo per la riunificazione delle proposte, che abbiano connotati di chiarezza, radicalità e credibilità“.

Entro la pausa estiva verrà convocata l’assemblea nazionale del partito per avviare la fase congressuale. A Claudio Grassi, presidente di SI, il compito di istruire questo percorso.”Spero che sia utile a stimolare una riflessione collettiva, seria, senza sconti, che non pensi di trovare scorciatoie di nessun tipo”, ha concluso Fratoianni.