Fuori dalla corrente e dagli incarichi, Unicost parte civile in caso di processo. Unità per la costizione, la corrente alla quale sono iscritti Luca Palamara e Luigi Spina, ha deciso di marcare le distanze con i due magistrati indagati a Perugia rispettivamente per corruzione e rivelazione di segreto e favoreggiamento. “Ai colleghi Spina e Palamara, iscritti a Unità per la Costituzione, ai quali auguriamo di potere chiarire tutto tempestivamente, chiediamo di assumersi le rispettive responsabilità politiche, adottando le decisioni necessarie delle dimissioni dall’istituzione consiliare e dalla corrente”, scrivono in una nota il presidente e il segretario Mariano Sciacca ed Enrico Infante. A stretto giro ecco la “decisione necessaria” adottata da Palamara: l’autosospensione, ma dall’Associazione nazionale magistrati, il sindacato delle toghe. “Sono certo di chiarire i fatti che mi vengono contestati. Il mio intendimento ora è quello di recuperare la dignità e l’onore e di concentrarmi esclusivamente sulla difesa nel processo di fronte a tali infamanti accuse. Per tali ragioni mi assumo la responsabilità di auto sospendermi dal mio ruolo di associato con effetto immediato”. Lo scrive il pm romano Luca Palamara, indagato per corruzione a Perugia, al presidente dell’Anm Pasquale Galasso. Magistrati indagati, le manovre per la nomina del procuratore a Perugia. Così volevano screditare l'aggiunto Ielo

“Al di là delle polemiche e delle strumentalizzazioni, Unità per la Costituzione, ma ancor prima ciascuno dei suoi associati, non possono accettare la perdita di credibilità davanti ai colleghi e ai cittadini. Riteniamo che questa non sia vuota retorica, ma sostanza – si legge nella presa di posizione al termine del Comitato di coordinamento convocato dal presidente Sciacca – Ci aspettiamo quindi che, pur in una fase delle indagini ancora iniziale e soggetta alle successive verifiche e sempre augurandoci che non sia così come sembra, vi siano già da ora elementi tali da imporre una serie di determinazioni al gruppo che intende, in tal modo, assumere la propria responsabilità politica senza sconto alcuno”.

Sia l’ex presidente dell’Anm Palamara, indagato a Perugia per corruzione, sia l’autosospeso consigliere del Csm, Luigi Spina, per il quale i reati ipotizzati sono rivelazione di segreto d’ufficio e favoreggiamento personale sono iscritti alla corrente moderata della magistratura. Se l’inchiesta di Perugia sfociasse in un processo, Unicost si costituirà parte civile “a tutela dell’immagine del gruppo, gravemente lesa” ha aggiunto Sciacca, chiedendo alle istituzioni, a nome della corrente, di “intervenire tempestivamente”. “Più leggiamo gli articoli e ancor più ci convinciamo del danno forse ancora non compiutamente calcolabile che la vicenda all’attenzione della magistratura perugina porterà alla magistratura italiana”, conclude la nota. Le manovre al Csm bloccate dal Colle? L’ex pm corrotto Longo: “Palamara mi disse che Mattarella stoppò la mia nomina”

Intanto, i consiglieri di Magistratura Indipendente, Antonio Lepre e Corrado Cartoni, che secondo alcune rivelazioni riguardanti l’inchiesta di Perugia hanno partecipato a incontri con Luca Lotti e Cosimo Ferri sulla scelta del nuovo procuratore di Roma, si difendono e in una nota scrivono: “Il nostro comportamento è sempre stato improntato alla massima correttezza. Non siamo mai stati condizionati da nessuno, Marcello Viola è il miglior candidato alla Procura di Roma e solo ed esclusivamente per questo motivo lo sosteniamo”.

Le indagini: “40mila euro per pilotare le nomine dei Procuratori”

Palamara è indagato per corruzione per aver intascato 40mila euro per far sedere sulla poltrona di procuratore capo di Gela, Giancarlo Longo. Ma la poltrona che, secondo le carte dei magistrati, interessava veramente all’ex presidente dell’Anm era proprio quella della Procura del capoluogo umbro. Il magistrato era conscio delle indagini nei suoi confronti e per questo stava cercando di influenzare la prossima nomina a Perugia, “tanto da parlarne con un parlamentare imputato”. Procura di Roma, le accuse a Palamara: “Quand’era al Csm prese 40mila euro da Amara per favorire una nomina”

È il 7 maggio scorso quando Palamara fa riferimento per la prima volta a “quella cosa” che Stefano Rocco Fava, pm indagato per favoreggiamento che ha depositato alla I commissione del Comitato di Presidenza un esposto contro il Procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, vuole mandare a Perugia mentre parla con un collega. “E l’argomento nel quale si inserisce il riferimento – si legge nel decreto – è l’individuazione di un candidato da appoggiare da parte di Palamara per l’incarico del procuratore di Perugia. ‘Ma io non c’ho nessuno a Perugia… zero’, replica Palamara che si informa su uno dei tanti candidati”. In Edicola Caso Palamara, l’imputato Lotti parlava del futuro capo della Procura

Da Madonna di Campiglio a Dubai, i viaggi individuati dalla Guardia di Finanza

È indagando su Fabrizio Centofanti, l’imprenditore dei ‘regali’ rinviato a giudizio nell’ambito dell’inchiesta siciliana sulla corruzione di magistrati che vede coinvolti gli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore, che gli investigatori delle Fiamme gialle hanno scovato alcune fatture sospette. Come quella pagata dall’imprenditore per un soggiorno all’hotel Fonteverde di San Casciano dei Bagni (Siena) per il pm Palamara e l’amica Adele Attisani (24-25 marzo 2017). Sulla fattura c’era la dicitura “in attesa di pagamento signor Centofanti rif. direttore”. Nello stesso resort, dotato di spa e terme, altri due soggiorni il 25 novembre 2015 e il 28 febbraio 2017 con pagamento in contanti: “Emergeva una dicitura che collegava la prenotazione della stanza ad altre due prenotazioni, tra le quali quella di Centofanti (con la dicitura, nella sostanza, tre stanze bloccate, ognuno salda il proprio soggiorno). Ma anche in questo caso gli investigatori ritengono che sia stato l’imprenditore a pagare. Luca Palamara, tutti i viaggi e le vacanze individuate dalla Guardia di Finanza: da Madonna di Campiglio a Dubai

Ci sono poi i soggiorni all’Hotel Campiglio Bellavista per la sorella del pm Emanuela Palamara (marzo 2011) con dicitura “Centofanti Fabrizio paga tutti i pranzi e transfert mamma e figlia di nove anni”. La relativa fattura dell’8 marzo, stando all’inchiesta, risulta emessa nei confronti di Energie Nuove srl, società riconducibile a Centofanti: in questo caso la dicitura della fattura era “soggiorno in hotel dipendenti per convegno”. Ma questo “dato” “risultava sconfessato dalle dichiarazioni rese dal titolare” del resort che non ricordava ci fosse stato alcun convegno in quel periodo. E nessun rapporto di lavoro è risultato tra Centofanti ed Emanuela Palamara.