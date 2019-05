Secondo il sondaggi di Swg per La7, la Lega è il primo partito in queste elezioni europee con una forchetta tra il 26,5 e il 29,5.% Si tratta di un dato che tiene conto dei sondaggi della vigilia, degli in poll e degli exit poll. Testa a testa invece tra Pd e M5s. I dem sono tra il 21 e il 24%, mentre il M5s tra il 20 e il 23%. Forza Italia sarebbe tra il 9 e 11%, mentre Fratelli d’Italia cresce e si attesta tra il 5 e il 7%