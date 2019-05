Lo sciopero dei lavoratori della ditta che si occupa del lavaggio della biancheria manda la struttura ospedaliera in deficit. Il direttore sanitario Franco Paradiso: "La sospensione riguarda tutte le attività differibili di qualche giorno". I pazienti non urgenti che dovevano essere ricoverati oggi sono stati contattati per rimandare il loro arrivo all'ospedale

Non ci sono lenzuola e camici puliti, quindi l’ospedale Cardarelli di Napoli ha dovuto sospendere interventi e ricoveri programmati per ridurre i volumi di utilizzo della biancheria. La causa del deficit, come spiegato dal direttore sanitario Franco Paradiso, è da ricercare nello sciopero dei lavoratori della ditta di biancheria American Laundry, che si conclude mercoledì.

La struttura napoletana, la più grande del Sud Italia, ha quindi dovuto bloccare “ogni attività programmata”: la sospensione, ha dichiarato il direttore sanitario, riguardano “tutti gli interventi e ricoveri che sono differibili di qualche giorno”. Il Centro unico prenotazioni (Cup) sta contattando i pazienti non urgenti che dovevano essere ricoverati mercoledì per rimandare il loro arrivo all’ospedale.

“Ieri sera siamo arrivati a fine giornata con un grosso problema sulle lenzuola sia per i reparti che per le camere operatorie”, ha spiegato Paradiso. “Per questo abbiamo deciso oggi di garantire gli interventi urgenti e non differibili – ha aggiunto – Stiamo facendo anche qualche intervento programmato meno urgente ma c’è bisogno di regolamentare i ricoveri per essere sicuri di poter affrontare la situazione”. I pazienti già ricoverati, ha concluso Paradiso augurandosi che l’emergenza venga risolta nelle prossime ore, “vengono curati con la normale regolarità”.