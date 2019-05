“Il prossimo obiettivo è mandare a casa la sinistra dalla Regione Marche per riaprire gli ospedali chiusi, perché sul diritto alla salute non si scherza”. Così il ministro dell’Interno e leader leghista, Matteo Salvini, durante un comizio a Osimo (Ancona). “Questi fischiano pure se dico di riaprire gli ospedali. Se stanno male, dove vanno? Al centro sociale? Sono quelli che scrivono sui muri ‘Sbirri assassini’ e, quando vengono rapinati, chiamano la Fata turchina?”, ha aggiunto rispondendo ad alcuni fischi in arrivo dal fondo della piazza.