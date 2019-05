Roberto Saviano ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai1 ha commentato i recenti fatti di cronaca che hanno avuto come vittime dei bambini la recente sparatoria di Napoli e il naufragio nel Mar Egeo: “E’ un umanità in guerra la bambina ferita a Napoli perché i camorristi si sparano come in guerra.” E ha aggiunto “Chi muore in mare sta scappando… e le nostre vicende sono spesso identiche a quelle di chi sta scappando… Ci raccontano che gli immigrati arrivano a rubare il lavoro, raccontano che portano criminalità, ma ogni singolo spacciatore, africano o slavo, di qualsiasi organizzazione, risponde alle mafie italiane.”