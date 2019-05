“Devo farmi dire da Macron quante deve essere il diametro delle zucchine che i nostri pescatori possono pescare nei mari italiani”. Si apre così un videomessaggio di Giorgia Meloni, di Fratelli d’Italia, in teoria di “accusa” nei confronti dell’Europa e del presidente francese. Ma le sue parole non sono state comprese, soprattutto per quanto riguarda il riferimento alle “zucchine che possiamo pescare”. Non è chiaro se Meloni si riferisse alle oloturie, i cosiddetti cetrioli di mare. Che, però, in Italia, non vengono pescati (in genere).