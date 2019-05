Il primo di maggio, mentre i sindacati sfilavano per le strade di Parigi in modo pacifico, al corteo si sono aggiunti centinaia di gilet gialli e gruppi di black bloc. Nel corso della giornata si sono verificati numerosi scontri, tanto che le forze dell’ordine hanno fermato quasi 300 persone. In un video, diffuso su Youtube, è stato ripreso il momento in cui un poliziotto lancia in direzione dei dimostranti un blocco di cemento.

Video No Pasaran Tv/Youtube