Il democratico Graziano Delrio apre al Movimento 5 stelle su salario minimo e conflitto di interessi. Luigi Di Maio chiude e rilancia l’appello ai soci di governo: “No, grazie”, si legge in un post Facebook. “Avete avuto il vostro tempo, il nostro appello è alla Lega”. Una porta in faccia che lascia spazio a poche mediazioni e a cui segue il gelo dell’ex ministro: “Se c’è qualcuno che deve chiedere scusa dei propri errori e dei danni causati al Paese questo è Di Maio con il suo alleato Salvini di cui si vergogna”, è la replica. Intanto le 5 proposte di legge del M5s lanciate ieri da Di Maio rimangono senza risposta: il Carroccio non ha mai replicato al post sul Blog delle Stelle del capo politico 5 stelle.

Per Di Maio non è possibile al momento il dialogo con il Pd: “E’ curioso che proprio oggi il Partito democratico si svegli dopo che ha avuto 20 anni per concretizzare queste due proposte”, ha scritto il leader M5s sui social network. “Avete avuto il vostro tempo. Il nostro appello invece è agli amici della Lega con cui condividiamo un contratto di governo. Ci auguriamo di ricevere presto una risposta”. Quindi Delrio ha chiuso di nuovo:”Il governo ha messo in ginocchio l’Italia e non ha una strategia per rimediare. Noi tifiamo per l’Italia e vogliamo che i problemi si risolvano. Per questo abbiamo sempre dialogato in Parlamento. Ma con un governo che continua sulla strada della incompetenza e dell’arroganza la strada è chiusa”.

L’apertura di Delrio – A essere interpretato come primo passo per un dialogo sono state le dichiarazioni di Delrio a la Stampa. “Sul salario minimo siamo d’accordo”, ha detto il capogruppo alla Camera Graziano Delrio in un’intervista a la Stampa, “lo abbiamo proposto per primi: certo andrebbe discusso come realizzarlo. Per noi va fatto in accordo con i sindacati”. Ma soprattutto il democratico ha anche detto di essere disponibile a dialogare su uno dei temi dimenticati e sempre ritardato dal Pd, ovvero il conflitto d’interessi: “Assolutamente sì, ma deve riguardare tutti, anche la trasparenza di piattaforme informatiche e la manipolazione dei dati”. Diversa la posizione di Delrio sugli altri tre punti portati avanti dal M5s: “Sul taglio degli stipendi diciamo che serve loro per recuperare qualche punto nei sondaggi: se accettassero di discuterne seriamente si potrebbe trovare un’intesa. Invece sull’acqua pubblica la nostra posizione è chiara: le tariffe vengano decise dai sindaci e la gestione sia controllata e monitorata dal pubblico, senza statalizzare ogni cosa”. Delrio interpellato sulla questione che ha diviso l’esecutivo nelle scorse ore, il ritorno delle Province con la riforma dell’intervento che porta il suo nome, ha applaudito all’intervento dei 5 stelle: “Sulle province si vede che Salvini ha bisogno di qualche poltrona in più e la sua è solo una manovra elettorale, fanno bene i 5 Stelle a dire no all’elezione diretta”.

Il capogruppo Pd è stato anche tiepido sulla riduzione del numero dei parlamentari: “Noi siamo favorevoli, anzi per noi bisognerebbe avere una sola Camera”, ha detto. “La loro riforma è un pasticcio, che produrrà uno scollamento tra i territori e i parlamentari eletti in collegi molto più grandi di ora. E poi non si capisce a cosa serva un Senato di 200 persone e perché bisogna fare avanti e indietro due volte con la stessa legge tra una Camera e l’altra”. Critico Delrio anche sulla proposta di legge M5s che vuole togliere la sanità dalle spartizioni dei partiti: “Sulla sanità basta applicare le norme che ci sono, non c’è scritto da nessuna parte che i partiti debbano intervenire nelle nomine. Poi se ci sono state delle irregolarità sarà la magistratura a stabilirlo”.