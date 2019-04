Cinque leggi da approvare entro il 2019 e da fare insieme ai soci di governo della Lega. Che sia un segnale di pace o una provocazione, in piena campagna elettorale per le Europee, Luigi Di Maio ha deciso di rilanciare su cinque temi cari ai 5 stelle: la legge per togliere la sanità dai partiti, quella sull’acqua pubblica, il conflitto di interessi, il salario minimo e il taglio dei parlamentari. “E’ il momento di andare avanti“, ha scritto sul Blog delle Stelle. In realtà negli ultimi giorni non sono mancate le tensioni, naturalmente da leggere in chiave elettorale, tra 5 stelle e Carroccio. L’ultimo scontro è stato sul taglio delle Province e lo stesso premier Giuseppe Conte da Pechino è intervenuto per difendere la “dialettica della democrazia”, ma al tempo stesso invocare la necessità di garantire “stabilità”. Ora Di Maio, poco dopo essere intervenuto in Polonia alla convention di Kukiz’15, uno degli alleati del M5s per il manifesto per le Europee, e aver annunciato l’adesione del movimento estone Elurikkuse Erakond (che diventa così il sesto partito del gruppo), ha rilanciato sul fronte italiano con un messaggio diretto esplicitamente al Carroccio.

“Il 4 marzo 2018”, si legge nel post sul Blog del Movimento, “è una data importante perché i cittadini che rappresentiamo ci hanno dato un messaggio molto chiaro: cambiate le cose in Italia. Il cambiamento per noi è semplicemente il motivo per cui esistiamo”. E quindi ha ribadito la necessità che il sottosegretario del Carroccio Armando Siri, indagato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta antimafia, faccia un passo indietro: “E’ anche per dare un segnale inequivocabile che le cose non saranno mai più come prima, che la questione Siri non può essere snobbata. È un caso su cui un governo che vuole rappresentare il cambiamento, specie sotto un profilo etico e morale, non può cedere. Gianroberto diceva che quando c’è un dubbio, non c’è nessun dubbio, soprattutto quando ci sono di mezzo la mafia e la corruzione”. Poi parlando con i cronisti a Varsavia, Di Maio è entrato più nello specifico: “Noi ci battiamo per avere porte chiuse alla mafia. Oltre al caso Siri dobbiamo fare molto di più, serve una legge sul conflitto di interessi in Italia. Se ti occupi di trasporti, non è che cominci a armeggiare con l’eolico. In questo momento a me preoccupa il tema della legalità, il taglio degli stipendi dei parlamentari e soprattutto una legge sul conflitto di interessi”.

Ma il punto centrale del post di Di Maio riguarda i prossimi passi che l’esecutivo deve fare secondo lui: “Abbiamo creato un contratto di governo con la Lega, fissando i punti cardine che ci hanno permesso di iniziare il processo di cambiamento. Con la Lega abbiamo già fatto tanto, lavorando anche bene. E i fatti sono chiari. In pochi mesi abbiamo realizzato le cose che abbiamo sognato per anni”. E ha elencato quelli che ritiene i successi del governo: “Il taglio dei vitalizi, il Reddito di Cittadinanza, il superamento della legge Fornero con l’introduzione di Quota 100, ma anche la legge sull’anticorruzione, la Class Action, la legge contro la violenza su donne e bambini. E il Decreto Dignità”.