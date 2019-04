“La crisi economica in Italia? Siamo un Paese che non fa riforme strutturali. Certamente non risolvono i nostri problemi strutturali quota 100 e il reddito di cittadinanza, che, anzi, vanno a caricare ulteriormente il nostro debito pubblico“. A dirlo, nel corso di Omnibus (La7), è il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, alle elezioni europee capolista al nord est per Italia in Comune e +Europa.

Riguardo all’insofferenza crescente degli italiani nei confronti dell’Europa, l’ex M5s sottolinea: “C’è anche una base di propaganda. Da anni sia il M5s, sia la Lega ci dicono: ‘Torniamo alla lira, così la pizza costerà di meno’. E c’è gente che ci crede anche e che dice: ‘Quindi, io avrei molti più soldi se dall’euro passassimo alla lira’. Non capiscono che il mondo è andato da un’altra parte ed è andato avanti. Tutto questo ovviamente fa presa anche su chi crede che il reddito di cittadinanza possa davvero risolvere i problemi del nostro Paese“.

Pizzarotti conclude: “Serve tornare a parlare di Europa anche in modo complesso. Mi si chiede sempre se dobbiamo essere convinti europeisti, anche in un momento in cui l’Europa non va per la maggiore. La mia risposta è: assolutamente sì. Non è che si deve andare verso quello che vorrebbe la pancia delle persone, come fa Salvini. Ma si deve cercare di puntare alla testa e spiegare che, se vogliamo un’Italia più forte, serve avere un’Europa più forte, altrimenti non andiamo da nessuna parte”.