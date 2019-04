Era stato coinvolto nell'inchiesta sulla cupola degli appalti ed era finito a processo per associazione a delinquere, ma Giovanni Rodighiero, è stato assolto dal Tribunale di Milano perché, come comunica l'avvocato Elena Fachechi, il fatto non sussiste

Era stato coinvolto nell’inchiesta Expo ed era finito a processo per associazione a delinquere, ma Giovanni Rodighiero, ex autista di Gianstefano Frigerio, ex deputato Fi, è stato assolto dal Tribunale di Milano perché, come comunica l’avvocato Elena Fachechi, il fatto non sussiste. Rodighiero era l’unico imputato che aveva scelto il rito ordinario, gli altri hanno scelto i riti alternativi. In particolare nel novembre del 2014 il gup di Milano aveva accolto il patteggiamento di alcuni dei protagonisti dell’inchiesta. “Il signor Rodighiero – dichiara il difensore – si è così liberato dal pesante fardello che da anni lo teneva legato alla triste vicenda, pur essendo completamente estraneo a tutti i fatti allo stesso contestati”.