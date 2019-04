“Quando la Lega è un po’ in difficoltà e per loro i sondaggi pesano di più, mettono in mezzo Roma. Io non rispondo nel merito, la città ce l’hanno lasciata così cercheremo di metterla a posto”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a proposito del botta e risposta sulla Capitale tra la sindaca e il vicepremier Matteo Salvini.